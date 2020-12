Unione Comuni Modenesi Area Nord, risultati raccolta fondi “Aiuta chi ci aiuta”

Nei giorni della prima fase dell’emergenza Covid-19, l’Unione Comuni Modenesi Area Nord aveva lanciato una raccolta fondi chiamata “Aiuta chi ci aiuta”, che ha raccolto quasi 15mila euro, da destinare interamente ai servizi socio assistenziali del territorio. Diecimila euro, grazie a una donazione dell’Associazione Malati Oncologici (AMO), sono andati per interventi di sostegno ai caregiver di utenti disabili, in particolare al progetto di ASP “Case di Odette”, appartamenti protetti per persone disabili adulte, strutture che in tempo di emergenza Covid hanno però ospitato attività e brevi soggiorni di persone disabili con operatore in rapporto uno a uno, per compensare la chiusura di diverse strutture e dare così sollievo per un periodo di 24 ore alle famiglie.

Il restante importo raccolto, frutto della generosità di privati cittadini e associazioni, complessivamente poco meno di 4800 euro, è stato destinato all’acquisto sia di un “minidoppler”, che permetterà di migliorare la cura delle lesioni cutanee complesse trattate nell’ambulatorio infermieristico della Casa della Salute di Finale Emilia, sia di quattro nuovi tablet per gli infermieri che operano nell’ambito dell’assistenza domiciliare integrata. I nuovi supporti tecnologici consentiranno di registrare i dati dei pazienti in tempo reale nel corso dell’accesso domiciliare, evitando di dover riportare in un secondo tempo su computer i dati raccolti su carta. Tutto ciò libererà tempo per l’assistenza, permettendo di seguire più pazienti. Inoltre, all’interno del progetto di telemedicina COVID appena avviato nel Distretto, è importante che gli infermieri possano contattare i pazienti che stanno a domicilio mediante videochiamata, per monitorare lo stato di salute e verificare che le apparecchiature di telemonitoraggio siano attive e correttamente funzionanti, dando i necessari suggerimenti ai pazienti.

