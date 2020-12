Uno spazio pubblico nella Bassa per Norma Cossetto, passa in Unione la proposta di Marian Lugli

Facciamo i nostri complimenti al Consigliere Lugli, il quale lo scorso settembre aveva fatto approvare per la vicina città di Mirandola una identica mozione, permettendo così di far conoscere il ricordo del sacrificio di Norma, quale simbolo della tragedia delle Foibe e dell’Esodo, in un territorio dove oggettivamente fino a qualche anno fa il pregiudizio ideologico sulle vicende del Confine orientale non permetteva alcun riconoscimento della verità storica.