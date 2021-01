29 gennaio 2021 sciopero generale nazionale di tutti i Comparti

Nel pomeriggio del 15 gennaio scorso, gli agenti della Polizia Stradale di Modena nord, nell’ambito di servizi di controllo in ambito autostradale, hanno effettuato un controllo su un’autovettura Volkswagen Golf. Nel portabagagli dell’auto, a bordo della quale viaggiavano due cittadini albanesi, erano stivati numerosi attrezzi professionali per officina (trapani, avvitatori e utensileria varia) e per giardinaggio. [...]