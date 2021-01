9 gennaio, commemorazione Eccidio Fonderie in forma ridotta

Sabato 9 gennaio 2021 ricorre il 71° anniversario dell’eccidio delle fonderie di Modena. Come già comunicato nei giorni scorsi si terrà anche quest’anno la tradizionale commemorazione nella quale i segretari generali di Cgil Modena Manuela Gozzi, Cisl Emilia Centrale William Ballotta e Uil Modena-Reggio Luigi Tollari, insieme alle autorità cittadine deporranno corone di alloro in memoria dei sei operai uccisi.

Anche alla luce nelle nuove disposizioni normative in materia di misure anti-covid che istituiscono tra le altre cose forti restrizioni alla mobilità delle persone e per garantire la massima sicurezza, si ritiene necessario dare indicazione di evitare assembramenti, con la richiesta di ridurre al minimo la presenza alla cerimonia che vedrà la partecipazione di delegazioni decise direttamente dalle stesse rappresentanze sociali, civiche e istituzionali.

Si ricorda che, oltre alla commemorazione, Cgil Cisl Uil promuovono un’iniziativa on-line dal titolo “Dal 9 gennaio 1950 ai giorni nostri: come fare sindacato oggi?” che si terrà alle ore 11 in diretta streaming sui canali social delle organizzazioni sindacali promotrici.

All’iniziativa partecipano i tre segretari regionali di Cgil Cisl Uil Luigi Giove, Filippo Pieri e Giuliano Ziliani. All’interno dell’iniziativa verrà presentato il sito internet che ospita la mostra virtuale “La memoria della città”, trasposizione on-line della mostra sul 9 gennaio 1950 allestita presso Ago in occasione del 70° anniversario promossa dalle organizzazioni sindacali e dalle rispettive categorie dei pensionati.

Le celebrazioni per il 71° dell’eccidio del 9 gennaio 1950 rientrano nell’ambito delle iniziative complessive per la commemorazione del Comitato per la storia e le memorie del Novecento del Comune di Modena.

