Allerta meteo, la Bassa in zona arancione per criticità idraulica

Per la giornata di domenica 24 gennaio non sono previsti fenomeni meteorologici significativi, tuttavia si segnala che deboli precipitazioni sono previste sulla fascia costiera e sul settore appenninico centro-orientale, dove potranno essere nevose sopra quota 1000 metri. I fenomeni saranno in temporaneo esaurimento nelle ore serali.

Ventilazione sostenuta ma sotto la soglia di allerta sulle aree del crinale appenninico al mattino, in attenuazione nel corso della giornata.

Nelle zone montane interessate da parziale fusione della neve presente sul suolo sono possibili fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017