Alluvione Bastiglia, una messa e un corona dall’alloro in memoria dell’eroe Oberdan Salvioli

BASTIGLIA – Una messa in suffragio dell’eroe Giuseppe Oberdan Salvioli, e una corona d’alloro per ricordarne il sacrificio. Oggi, mercoledì 20 gennaio, alle ore 18.30 si terrà una cerimonia in ricordo del bastigliese che perse la vita cercando di aiutare i vicini a salvarsi dalla furia del Secchia esondato.

La sindaca Francesca Silvestri e la famiglia Salvioli deporranno una corona di fiori sul monumento eretto in sua memoria, poi, nel rispetto delle norme anti covid, nella chiesa di Bastiglia verrà celebrata la Santa Messa in ricordo del giovane.

