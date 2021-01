Bomporto, arrestato un 73enne per bancarotta

BOMPORTO – I militari della stazione carabinieri di Bomporto, lunedi pomeriggio, hanno individuato e tratto in arresto un 73 enne del luogo, poiché raggiunto da un ordine di espiazione di pena detentiva di un anno e otto mesi di reclusione.

Il provvedimento è stato emesso dal tribunale di Crotone, per il reato di bancarotta commesso in provincia di Crotone nel 2009. L’uomo sconterà la pena in regime di detenzione domiciliare.

