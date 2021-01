Camposanto, all’esame le domande per accedere ai buoni spesa

CAMPOSANTO – I servizi sociali del Comune di Camposanto stanno procedendo con l’esame delle domande pervenute per accedere ai buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità destinati a famiglie e persone in difficoltà che a causa dell’epidemia in corso hanno perso la propria fonte di reddito.

Ad oggi i servizi sociali hanno già consegnato 90 buoni spesa del valore di €. 15 cad. a 6 nuclei familiari.

Il governo ha stanziato per il nostro comune risorse pari ad €. 16.816,56 e i buoni possono essere rilasciati fino ad esaurimento del fondo.

A decorrere dal 1 Gennaio 2021 il nuovo criterio delle disponibilità liquide per accedere al buono spesa passa da 2.000 a 4.000 €. Nessun componente del nucleo familiare deve quindi avere disponibilità finanziarie liquide nei conti correnti postali o bancari superiori a €4000 alla data del 30 Novembre 2020 e non deve avere titoli mobiliari o di Stato, obbligazioni, buoni fruttiferi, investimenti finanziari o similari o altre rendite superiori al valore di €. 500,00 al mese. ll nostro sportello sociale è disponibile per informazioni e per la compilazione della domanda previo appuntamento allo 053580929.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017