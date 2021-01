Camposanto, Neri: “Affrontare in Consiglio temi che riguardano la nostra comunità”

CAMPOSANTO – Nota di Mauro Neri capogruppo di Uniti per Camposanto sul Consiglio comunale di Camposanto del 25 gennaio:

Lunedì 25 Gennaio, è stata portata in consiglio da parte del PD, una mozione sull’Omotransfobia o legge Zan.

Riteniamo che non è compito di un comune piccolo come Camposanto, portare in discussione una legge dello stato così complessa e difficile.

Per questo motivo e per i pericoli nascosti nel DDL, il cdx compatto ha votato contro, mentre il csx ha votato a favore approvando la mozione, compresi esponenti del mondo cattolico.

Noi come cdx riteniamo ciò grave, e speriamo che in futuro si possano affrontare temi che riguardano la nostra comunità.

Ad esempio la crisi dell’unione.

I problemi e la crisi economica per colpa della pandemia.

Le strade della località Bosco che sono ridotte malissimo, solo per fare un esempio.