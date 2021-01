Rottura argine Panaro, consigliera regionale Castaldini (FI) chiede chiarezza sui risarcimenti

Attraverso un”interrogazione, la consigliera regionale Valentina Castaldini (FI) chiede chiarezza sul lavoro della Regione in merito ai risarcimenti per i cittadini danneggiati dall’esondazione del Panaro dello scorso 6 dicembre.

In particolare, Castaldini interroga l’amministrazione regionale per sapere “quali iniziative si intendano sollecitare per garantire adeguati risarcimenti a privati e imprese danneggiati dalla piena del Panaro e dalle conseguenze della rottura dell’argine; quali somme siano state anticipate dalla Regione e con quale finalità e quali interventi di ristoro immediato siano stati erogati a famiglie e imprese.

Inoltre, l’atto ispettivo interroga la Giunta per sapere “se e come sia stato fornito personale aggiuntivo ai Comuni colpiti dall’alluvione; quante risorse siano state destinate al territorio modenese per il piano di interventi di messa in sicurezza del reticolo idrografico a seguito dell’alluvione del 2014; quante risorse siano state fino ad ora utilizzate e per i finanziamenti di quali opere e quali progetti nonché se fra questi interventi ce ne siano anche relativi al tratto di fiume arginale interessato dalla rottura e quali opere siano ad oggi state finanziate, realizzate e/o in fase di progettazione in relazione ai finanziamenti stanziati”.

Castaldini è molto attenta proprio sulla manutenzione del fiume Panaro tanto da chiedere alla Giunta “se il tratto di argine del Panaro che ha ceduto fosse stato interessato da interventi di manutenzione o di monitoraggio nel recente periodo e quali azioni si intendano intraprendere per affrontare l’annoso problema del dissesto idrogeologico delle zone colpite dall’alluvione”.

Dalla consigliera grande attenzione alla gestione delle risorse e delle opere già realizzate: “Si conferma -scrive infatti nell’interrogazione- il mancato utilizzo della seconda cassa d’espansione del Panaro e le ragioni del mancato collaudo?

Come si giudica l’attività realizzata per il contrasto degli animali quali, volpi, nutrie e istrici in particolare in quel tratto arginale e di territorio interessato dal cedimento dell’argine?”.

A essere chiamati in causa da Castaldini sono proprio Regione e Provincia: “La Giunta -chiede la consigliera- è a conoscenza di piani provinciali o regionali per prevenire il dissesto idrogeologico del Secchia e del Panaro, comprensivi della progettualità dei tre scenari previsti dall’Unione Europea? Sono stati avanzati progetti che potrebbero beneficiare dei fondi europei ‘Recovery Found’?”.

