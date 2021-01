Covid, da lunedi l’Emilia-Romagna è in zona gialla

Da lunedi l’Emilia-Romagna, come molte altre regioni italiane, entra in zona gialla. Lo prevede l’ordinanza che, a quanto si apprende, firmerà il Ministero della Salute. Con il passaggio da arancione a giallo si allentano alcune restrizioni: i bar e i ristoranti, infatti, potranno aprire fino alle 18. Resta il divieto di spostamento tra le regioni, come previsto dall’ultimo Dpcm.

“Premiati gli sforzi e i sacrifici di queste settimane da parte di cittadini, attività economiche, comunità locali”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook, il presidente della Regione, Stefano Bonaccini. “Ad ogni modo”, aggiunge nel post commentando l’uscita dalla zona arancione, “attenzione, però: continuiamo a dimostrare responsabilità, per proseguire l’azione di contrasto del contagio e difendere gli spazi che ci stiamo conquistando. Proseguiamo – conclude – una battaglia che si vince insieme”. [fonte ANSA]

