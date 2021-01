Crolla capannone per un incendio a Novi

NOVI DI MODENA – Vigili del fuoco impegnati tutta la notte tra domenica e lunedì per l’incendio di un capannone a Novi di Modena via Bisi angolo via S. Antonio.

Il fabbricato con all’interno masserizie varie e risulta in stato di abbandono dopo danni subiti nel sisma del 2012.

Danni ingenti con il crollo della quasi completa copertura.

Sul posto hanno operato 4 squadre di vigili del fuoco. Anche lunedì mattina proseguono opere di verifica e messa in sicurezza. Non risultano feriti.

