Dalla liquidazione di Promo via libera al “Palatipico”

Nella zona dell’attuale sede di Promo, società di marketing territoriale ormai in liquidazione, la Camera di commercio di Modena realizzerà un Centro agroalimentare che si svilupperà nell’area, in continuità con la palazzina che è già sede dei Consorzi dei prodotti Dop e Igp della provincia, proponendo un percorso enogastronomico per la promozione e la vendita dei prodotti tipici modenesi, con spazi espostivi, sale per degustazioni, aree vendita, ambienti per incontri, convegni e attività formative.

È il progetto conosciuto come Palatipico che ora viene rilanciato con l’Intesa urbanistica tra Camera di commercio e Comune che rappresenta il passaggio preliminare all’attuazione dell’iniziativa. Nei giorni scorsi la Giunta comunale, su proposta dell’assessore al Bilancio Gianpietro Cavazza, infatti, ha approvato la delibera che prevede l’accordo ed è stato lo stesso assessore Cavazza in Consiglio comunale, presentando il provvedimento su “Analisi e razionalizzazione delle partecipazioni societarie del Comune”, a confermare che, grazie anche a questa Intesa, “a breve si concluderà il percorso di liquidazione di Promo” e, quindi, si potrà dare il via all’intervento.

Il Centro agroalimentare delineato nell’Accordo rappresenta “una vetrina per il settore” economico modenese con lo scopo di favorirne l’attrattività in una prospettiva europea e migliorare le iniziative virtuose delle realtà produttive. Nel Centro, che potrà contare anche su di una media struttura di vendita, saranno presenti “le eccellenze dell’enogastronomia italiana in un rapporto diretto di produzione, valorizzazione, commercializzazione e somministrazione”.

Il Comune possiede il 9,5 per cento del capitale sociale di Promo, mentre il 90 per cento è della Camera di commercio (lo 0,5 è della Provincia), e ha conferito alla società il terreno ora oggetto dell’Accordo. Con la liquidazione, quindi, verranno attribuiti alla Camera di commercio sia il terreno sia la palazzina mentre ai soci minori spetterà il corrispettivo in denaro, pari al valore della loro partecipazione sociale, che verrà definito al termine della procedura.

L’Accordo per la realizzazione di un centro di promozione dei prodotti tipici nell’ambito del quartiere fieristico, nella zona ovest della città, è coerente con la strategia sviluppata nelle linee del Piano urbanistico generale che individuano, tra le altre, Modena come “città snodo globale e interconnessa” in sintonia con le indicazioni della legge urbanistica regionale che ha tra gli obiettivi la promozione delle condizioni di attrattività del sistema regionali e dei sistemi locali, per lo sviluppo, l’innovazione e la competitività delle attività produttive e terziarie.

