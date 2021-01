Domenica attesa la neve anche nella Bassa

Domenica attesa la neve anche nella Bassa. Sarà la volta buona di avere la bianca visitatrice che finora in questa stagione ancora non si è vista.

Le previsioni meteo sono grosso modo concordi. Le temperature minime viaggeranno sui meno 1 gradi e non si andrà oltre i tre gradi: situazione ideale per permettere all’aria fredda di trasformare l’acqua in neve. Durerà poco, poco più di un giorno, ma le previsioni – con le cautele che si possono fare con una previsione a quattro giorni – danno per probabile una bella nevicata fitta, che inizia sabato sera e va avanti per tutta domenica: la neve potrebbe posarsi ed essere quindi pronta a cambiare il paesaggio.

