Eccellenze, tradizioni e sostenibilità: dieci video per raccontare l'Emilia

Prende il via lunedì 1 febbraio “Abbiamo un cuore in Comune”, il progetto di Emil Banca per affiancare le amministrazioni comunali emiliane nella promozione del territorio e della sostenibilità. L’idea nasce dall’esperienza quasi decennale di Grand Tour Emil Banca e contribuirà alla valorizzazione del territorio offrendo ai Comuni delle province di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia e Parma l’opportunità di raccontare la propria unicità attraverso video realizzati in collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti di Bologna.

Il nuovo progetto promosso da Emil Banca punta a valorizzare e sostenere l’economia locale e il turismo, con particolare attenzione ai temi della sostenibilità.

Le amministrazioni comunali sono invitate a compilare un questionario online reperibile anche nella pagina web ufficiale del progetto (https://emilbancatour.it/abbiamo-un-cuore-in-comune/) per raccontare le proprie unicità storiche, culturali, turistiche, ambientali ed enogastronomiche.

Una commissione formata da rappresentanti delle istituzioni ed esperti di cultura e turismo, insieme a esponenti della banca, selezionerà i dieci Comuni che avranno l’opportunità di vedere le proprie storie trasformate in video promozionali curati dagli studenti dell’Accademia delle Belle Arti di Bologna, partner dell’iniziativa.

I dieci Comuni saranno inoltre tra i protagonisti della prossima edizione di Grand Tour Emil Banca. I video saranno donati alle amministrazioni per i loro fini turistici.

Le candidature verranno selezionate non solo sulla base delle eccellenze presenti nel Comune di riferimento, ma anche in ottica di valorizzazione di storie e tradizioni, cercando un racconto speciale e inedito dei tesori dell’Emilia. Il pubblico potrà esprimere la propria preferenza con like e/o condivisioni: infatti i dieci video saranno pubblicati sul sito www.emilbancatour.it e rilanciati sui social.

Nel mese di maggio la commissione eleggerà il vincitore dell’edizione 2021 che, oltre alla targa, riceverà l’installazione e l’attivazione di dieci dispositivi beacons per la creazione di un’audioguida interattiva, multimediale (sull’app Artplace Museum) dei principali punti di interesse del Comune.

Il Comitato Sostenibilità e l’Ufficio Sviluppo del Territorio e Sostenibilità di Emil Banca attribuiranno una “Menzione Speciale Sostenibilità” a tutti i Comuni che, partecipando all’iniziativa, si distingueranno per l’impegno nel perseguimento degli obbiettivi dell’Agenda Onu 2030. Tra questi sarà anche selezionata la miglior best practice il cui Comune riceverà una bicicletta carrozzina da mettere a disposizione dei cittadini per consentire a persone con disabilità di sedersi anteriormente e lasciarsi trasportare dal conducente.

