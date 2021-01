Elezioni, a Finale Emilia e Massa Finalese il Pd invita: “Si apra una nuova fase per la città”

“L’ormai prossima competizione elettorale ci vedrà impegnati con una squadra e un programma coinvolgente, partecipato e condiviso, che vuole offrire un orizzonte di medio periodo rilanciando quell’insieme di reti sociali, associative ed economiche che sono state vanto per la nostra comunità”: è questo l’annuncio dei Circoli Pd di Finale Emilia e Massa Finalese in vista delle elezioni amministrative per il rinnovo del governo del Comune. Ecco la nota dei Circoli Pd:

“Arrivati ormai alla naturale conclusione dell’amministrazione Palazzi possiamo dire che il centrodestra a Finale Emilia ha profondamente fallito. Durante questi anni, i finalesi si sono interfacciati con un’Amministrazione incapace di ascoltare le esigenze della comunità e di risolverne le criticità. Questo è valido non solo per quegli interventi extra-ordinari come la ricostruzione dopo il sisma 2012, ma anche nell’ordinarietà abbandonando Finale e i propri cittadini a loro stessi.

Cinque anni che ricorderemo solo, purtroppo, per i continui contrasti volti a coprire l’assenza di una visione su come sviluppare questa città. Come Partito democratico siamo convinti che sia giunto il momento di una nuova fase di pace sociale e unità civica, affinché le sue donne e i suoi uomini migliori possano contribuire con preparazione e capacità a rilanciare socialmente ed economicamente Finale Emilia. Il prossimo futuro necessiterà di progettualità, collaborazione, ascolto e di una partecipazione allargata a tutti i contributi originali e costruttivi per cogliere tutte le sensibilità e le necessità della nostra comunità. Questo permetterà di costruire una serie di proposte adeguate e convincenti, tali da allargare il coinvolgimento ed il consenso verso un progetto ampio che dia nuova linfa e slancio alla nostra città. L’ormai prossima competizione elettorale per il governo del Comune ci vedrà impegnati con una squadra e un programma coinvolgente, partecipato e condiviso, che vuole offrire un orizzonte di medio periodo rilanciando quell’insieme di reti sociali, associative ed economiche che sono state vanto per la nostra comunità. Questo è il messaggio che come Pd vogliamo dare a tutti i cittadini e a quelle aree politiche che, riconoscendosi negli stessi obiettivi, vogliono dare il proprio contributo e sono disposte a costruire nuove alleanze. I tempi sono difficili ma insieme, con un lavoro costante e competente, potremo progettare una nuova Finale Emilia”.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017