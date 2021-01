Emag, siglato in Regione accordo sindacale per “Centro tecnologico” per macchie utensili ad Anzola

In Regione, in presenza dell’assessore allo Sviluppo economico e Lavoro, Vincenzo Colla, è stato siglato un accordo quadro fra l’azienda Emag SU Srl, le Organizzazioni sindacali e le Rsu che permette all’azienda tedesca di presentare in tribunale una propria proposta per rilevare la Samputensili Machine Tools di Bentivoglio (Bo) e la Samputensili Cls di Cadelbosco di Sopra (Re), nel bando che va a scadenza il prossimo 3 febbraio. Firmatari i rappresentanti della Fiom di Bologna e di Reggio Emilia, presente all’incontro Fausto Tinti della Città Metropolitana di Bologna. Obiettivo dell’azienda Emag è quello di creare un grande polo di macchine utensili, un nuovo “Centro Tecnologico” ad Anzola dell’Emilia in provincia di Bologna in grado di produrre lavorazioni ad alto valore aggiunto (mentre le parti standard avrebbero la lavorazione in Cina).

L’operazione di investimento industriale da parte del grande gruppo multinazionale tedesco, primo realizzato fuori dalla Germania, prevede la concentrazione nella nuova sede di tutti i lavoratori delle due aziende regionali. L’accordo è propedeutico alla partecipazione al bando. E in caso di aggiudicazione definitiva a Emag dei due rami d’azienda, le Organizzazioni sindacali e l’impresa si sono impegnate a trovare collocazione per tutte le maestranze. L’accordo prevede in particolare la salvaguardia del lavoro senza soluzione di continuità per tutti i lavoratori, attività di formazione e agevolazioni (da concordare in seguito) per il trasferimento nella nuova sede di Anzola, a fine 2021.

“Ringrazio per la responsabilità tenuta al tavolo di confronto al fine di raggiungere l’accordo da parte di Azienda, sindacati e Rsu- ha detto Colla-. Voglio anche riconoscere ai commissari e al tribunale la responsabilità e professionalità nel gestire la procedura sia nei tempi, sia per la continuità industriale e sociale. L’accordo sottoscritto oggi è coerente con il Patto per il Lavoro e per il Clima e conferma che la qualità delle relazioni e il riconoscimento dell’importanza di una discussione preventiva per trovare le migliori soluzioni è una prassi che si consolida sempre più fra le imprese e le rappresentanze dei lavoratori di questa Regione. Oggi possiamo dire che l’accordo appena sottoscritto dà la possibilità di far rinascere due imprese di grande qualità sia per i prodotti che per le competenze, fattori fondamentali in grado di attrarre investimenti industriali internazionali. Naturalmente come Regione Emilia-Romagna seguiamo con uguale attenzione anche l’evolversi delle ulteriori procedure relative al Gruppo Maccaferri”.

Samputensili Machine Tools Srl, con sede nel comune bolognese di Bentivoglio, è specializzata nelle produzioni di alta qualità per ingranaggi e macchine utensili. Clc Srl, con sede nel comune reggiano di Cadelbosco di Sopra, è un’azienda di costruzione, revisione e commercio delle macchine utensili per ingranaggi, tra cui dentatrici e rettifiche a controllo numerico.

