Erano fuori senza motivo dopo le 22, due amici multati a Concordia

CONCORDIA SUL SECCHIA – Erano fuori senza motivo dopo le 22, due amici multati a Concordia. L’altra sera la Polizia Locale Area Nord ha sanzionato in via per Mirandola, per 400 euro ciascuno, due stranieri che erano in giro dopo le 22, violando il coprifuoco, senza avere un giustificato motivo.

I due si sarebbero giustificati spiegando che erano stati a trovare degli amici e che, tra una chiacchiera e l’altra, si era fatto tardi senza che se ne accorgessero.

Nella stessa serata, gli agenti della Polizia Locale Area Nord hanno identificato all’interno del territorio dell’Unione altre 15 persone, che erano tutte in regola rispetto ai motivi di spostamento.

