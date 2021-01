Fi-Nonantola Libera-M5S: “Non si può parlare di cause alluvione e risarcimenti, abbandoniamo l’Assemblea”

“Ieri sera – commentano i Gruppi Forza Italia, la lista civica Nonantola Libera e i Movimento 5 Stelle – abbiamo deciso di abbandonare il Consiglio Comunale in segno di protesta perché ci è stato impedito di discutere della cause dell’alluvione e dei risarcimenti. Tra le giustificazioni è stata portata anche l’indisponibilità di Regione ed Aipo a presenziare all’incontro, ma questi due enti – ha riportato giustificandosi il Sindaco – appena saranno pronti verranno in aula”.

“Francamente – tuonano le opposizioni – l’Agenda politica non può essere dettata dai due soggetti che dovevano vigilare sulla sicurezza idraulica e garantire i giusti ristori. Abbiamo già votato diverse risoluzioni all’unanimità e a vari livelli per dare risarcimenti immediati, ma qui si fanno compilare tanti moduli e non si danno ancora contributi concreti. Il rischio di finire sommersi dalla burocrazia è dietro l’angolo”.

“Il 31 dicembre era stato richiesto da tutte le opposizioni di convocare un consiglio straordinario con ospiti Regioni ed Aipo per parlare delle cause dell’alluvione del 6 dicembre scorso e per discutere dei risarcimenti. La norma prevede che il Presidente del Consiglio sia obbligato a convocare l’assemblea entro 20 giorni. Purtroppo il Consiglio di ieri sera non aveva all’ordine del giorno la nostra richiesta, ma si parlava anche del sostegno al popolo Sahrawi, i gruppi tribali arabo-berberi tradizionalmente residenti nelle zone del Sahara Occidentale. Insomma, non proprio tra le priorità dei cittadini nonantolani in questo periodo.

Per questo – precisano Fi – Nonantola Libera e M5S – ci siamo tutti alzati ed abbandonato l’aula, chiedendo, già dalla prossima settimana di procedere a norma di legge con la convocazione di un consiglio specifico sul tema alluvione”.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017