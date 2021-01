Guida in auto, di notte, ubriaco e senza motivo: ventenne della Bassa sanzionato

MIRANDOLA E DINTORNI – Guida in auto, di notte, ubriaco: ventenne della Bassa sanzionato. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Carpi, nel corso di un servizio perlustrativo notturno avvenuto tra sabato e domenica, alle 1:30 hanno sorpreso alla guida dell’autovettura una ventenne residente nella bassa modenese, risultato che in stato di ebrezza alcolica con tasso alcolemico pari a 1,4 g litro. Il giovane era in circolazione anche in violazione delle norme in materia di prevenzione della diffusione del covid-19, Essendo stato sorpreso nell’arco orario notturno, ove vige il divieto di mobilità, senza un giustificato motivo.

Continuano i servizi di controllo sul rispetto delle norme di prevenzione del contagio da covid-19 da parte dei carabinieri di tutta la provincia. Nel fine settimana, i carabinieri dipendenti della compagnia di Pavullo nel frignano hanno sanzionato sette persone Controllate fuori dal comune di residenza, senza un giustificato motivo, o in violazione del divieto di mobilità in orario notturno. Altre persone Sorprese in difetto e delle norme anticontagio in vigore sono state sanzionate, nella notte scorsa, a Maranello e Formigine.

