Incendio a Villavara di Bomporto

BOMPORTO – Incendio a Villavara di Bomporto mercoledì mattina. Alle 5.20 i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un principio di incendio all’interno di un cassone per scarti di carta e cartone.

Il cassone è a servizio di un’azienda cartotecnica che si trova in via per Modena a Villavara di Bomporto.

Nessun danno alle persone o alle strutture.

Secondo le prime valutazioni, l’incendio avrebbe cause accidentali

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017