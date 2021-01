Incidente stradale a Finale Emilia, interviene elisoccorso

FINALE EMILIA, VENERDÌ 22 GENNAIO 2021 – Alle ore 20.50 a Finale Emilia venerdi sera un’auto e uscita di strada sulla via per Modena, in prossimità incrocio strada Panaria.

Ferito il conducente, che è stato estratto da iVigili del Fuoco e soccorsi dai sanitari del 118.

È stato portato in ospedale con l’elisoccorso.

