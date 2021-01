Incidente stradale a San Possidonio, ferita una donna

LUNEDì 11 GENNAIO 2021 – Incidente stradale a San Possidonio, ferita una donna. E’ accaduto lunedì pomeriggio, attorno alle ore 16 in via Castello, quando una donna che era al volante della sua autovettura ha perso il controllo del veicolo finendo ribaltata a testa in giù.

Ferita la conducente, in modo non grave grazie alle cinture e all’airbag: solo escoriazioni e un bel po’ di spavento.

Rilievi a cura della polizia locale

