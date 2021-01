Lotta allo smog, Zamboni: “Superare la logica dei divieti con investimenti per la svolta verde”

Dichiarazione di Silvia Zamboni, capogruppo di Europa Verde in Assemblea legislativa Emilia-Romagna e co-portavoce della Federazione dei Verdi /Europa Verde Emilia–Romagna e di Paolo Galletti, co-portavoce Federazione dei Verdi /Europa Verde Emilia -Romagna:

“Apprezziamo la scelta della Regione Emilia-Romagna, annunciata oggi dall’assessore regionale all’Ambiente Irene Priolo, di introdurre un monitoraggio predittivo nella lotta allo smog. Tutto quello che va nella direzione del superamento della logica emergenziale nella lotta all’inquinamento e a favore della prevenzione troverà l’appoggio di Europa Verde. Avremmo preferito lo stop immediato agli Euro 4 ma giudichiamo comprensibile il rinvio, decretato dal governo – purchè sia l’ultimo – vista l’emergenza pandemica in atto e il suo impatto anche sul trasporto pubblico collettivo. Ora però è necessario un cambio di passo a tutela della salute: basta con i provvedimenti emergenziali basati sui divieti, servono investimenti strutturali per abbattere le emissioni inquinanti che derivano dalle attività economiche (tra cui allevamenti intensivi e produzione di elettricità da fonti fossili), dalla mobilità alimentata da motori a combustione, dagli impianti di riscaldamento non efficienti, per avviare nel concreto la transizione ecologica a favore delle fonti rinnovabili, della mobilità su ferro ed elettrica, dell’agricoltura sostenibile. Su questo Europa Verde/Verdi Emilia-Romagna presenterà le proprie proposte per affrontare insieme lotta allo smog e contrasto ai cambiamenti climatici”.