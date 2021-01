Massa Finalese, rifiuti scaricati accanto ai bidoni in via Fermi

MASSA FINALESE – Una segnalazione di inciviltà è stata segnalata sul gruppo “Sei di Massa Finalese se…”:

Questa è la situazione in due diversi punti di raccolta lungo via Fermi a Massa.

Oltre ad aver scaricato rifiuti evidentemente indifferenziati violando ogni regola di convivenza civile, ambientale e di dignità personale (l’è un mardar e basta) chi ha scaricato non si è nemmeno preso la briga di insaccarli. Io non so più come esprimere lo sdegno e il mio odio personale verso queste persone che meriterebbero di essere sbattute fuori dal comune. Ma queste telecamere riprendono qualcosa o sono lì per arredo urbano?