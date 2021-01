Medolla, 46enne in giro di pomeriggio senza motivo: multato

MEDOLLA – La violazione alle norme anticontagio è stata contestata martedì pomeriggio dai carabinieri della stazione di Medolla, nei confronti di un 46enne, e circolante senza rispettare il divieto di spostamento in comune diverso da quello di residenza, senza giustificato motivo. I Carabinieri hanno elevato una sanzione di 400 euro.

Il mattinale nel modenese

Martedì sera i carabinieri della compagnia di Carpi, nell’ambito di uno specifico servizio finalizzato al contrasto dei reati inerenti le sostanze stupefacenti, hanno controllato e tratto in arresto un quarantaquattrenne del luogo sorpreso in possesso di 25 g di cocaina già suddivisi in dosi. L’uomo, alla vista dei Carabinieri, ha tentato di disfarsi della sostanza stupefacente gettandola a terra. Lo stupefacente è stato sequestrato e la persona arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri della stazione di Fiorano modenese, nella notte tra martedì e mercoledì, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno fermato due giovani del luogo, già noti alle forze di polizia, i quali sono stati trovati in possesso di 41 g di marijuana e una dose di hashish. Altro piccolo quantitativo di marijuana è stato rinvenuto anche nel corso della perquisizioni presso l’abitazione di uno dei due. I due giovani sono stati segnalati amministrativamente quali detentori per uso personale di sostanze stupefacenti, oltre ad essere stati sanzionati per aver violato il divieto di mobilità vigente in orario notturno.

