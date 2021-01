MEDOLLA – Medolla piange Anna Costantini, che se n’è andata a 94 anni.

Come spiega il sindaco di Medolla, Alberto Calciolari:

Anna ha militato in politica per tanti anni con una passione che si alimentava di lealtà e di sete di giustizia sociale. Ha saputo farsi amare da tanti concittadini, ha saputo farsi apprezzare da chi la pensava come lei, ma ha anche avuto il merito di conquistare il rispetto di tanti fra quanti la pensavano diversamente.

Scrive l’ex sindaco Paolo Rocca:

Oggi è proprio una giornata triste. Insieme ad Aude Pacchioni se n’è andata anche Anna Costantini. Una donna delle nostre terre, che ha attraversato la guerra, ha lavorato tutta la vita, prima in campagna, compresa la risaia, poi in fabbrica, come il marito Alfredo. Ha partecipato con la fermezza del suo carattere alle lotte sindacali, sempre a testa alta. Ma anche con il sorriso e l’allegria di chi sa vivere. Ho frequentato la sua casa fino dagli anni dell’adolescenza, essendo amico di suo figlio Corrado. Aveva sempre una battuta per noi ragazzi, e sempre qualcosa da offrire: sono rimaste mitiche le sue frittelle, così come il suo coniglio alla cacciatora. Quante volte sono rimasto a cena con la sua famiglia, senza averlo minimamente programmato! E poi era una di quelle “compagne resdore” che tenevano in piedi la cucina delle Feste dell’Unità, sia a livello locale che quando ci toccava il turno a quella provinciale o nazionale quando capitava a Modena. E una volta in pensione è stata parte del gruppo di “anziani” molto vivaci, che hanno dato vita al Circolo Anziani Autogestito di Medolla, fino dal 1984, anno in cui col volontariato ristrutturarono un locale messo a disposizione dal Comune. Anna è parte di quella generazione che ci ha dato la Resistenza, la Costituzione, la democrazia, le lotte dei lavoratori e delle donne di questo nostro Paese. Un abbraccio all’amico Corrado e a tutta la famiglia.