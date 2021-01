Mirandola, spacciava davanti a una scuola: divieto di accesso e stazionamento presso istituti scolastici

MIRANDOLA – Il Questore di Modena ha emesso un DACUR, divieto di accesso e stazionamento nei pressi di istituti scolastici nei confronti del 18enne albanese che il 25 gennaio scorso a Mirandola si era reso responsabile del reato di spaccio di sostanza stupefacente, con l’aggravante di aver commesso il fatto nei pressi di una scuola e nei confronti di minorenne. Come si ricorderà, il giovane era stato sorpreso da personale del Commissariato di P.S. nell’atto di cedere sostanza stupefacente a due ragazzi nelle vicinanze di un istituto scolastico. A seguito di perquisizione domiciliare erano stati rinvenuti nella sua abitazione 13 involucri di hashish per un peso complessivo di 22 grammi, oltre alla somma di 215 euro in contanti. Il 18enne risulta gravato, già da minorenne, da precedenti di polizia per furto, rapina impropria, lesioni personali, rissa e spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento si è reso necessario per ragioni di sicurezza della città: al giovane è stato fatto divieto di accesso e stazionamento nelle immediate vicinanze degli istituti scolastici di Mirandola per 3 anni. La violazione di tale divieto è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 8000 a 20.000 euro.

