Ravarino, previsti lavori per la rimozione di amianto nella ex casa protetta Dalla Chiesa

RAVARINO – Attraverso una delibera della Giunta Comunale dello scorso dicembre, il Comune di Ravarino ha previsto lavori urgenti per rimuovere il rivestimento esterno, costituito da lastre in fibrocemento contenenti amianto, della ex casa protetta C.A. Dalla Chiesa. Nel verbale della Giunta Comunale viene precisato che l’amianto presente nel rivestimento esterno della ex casa protetta attualmente non costituisce un pericolo per la salute, a meno che le lastre non si logorino, spezzino o danneggino. Ciò nonostante, il Comune di Ravarino, considerata la vicinanza tra la struttura e la scuola dell’infanzia “Cav. Calanchi”, e visti i recenti fenomeni di maltempo che, se replicati, potrebbero danneggiare la ex casa protetta, ha optato per una rimozione urgente del rivestimento esterno. Il costo complessivo dei lavori sarà di circa 90 mila euro.

