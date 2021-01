Rami di Ravarino, pneumatici abbandonati nel fosso di via Vaccara

RAMI DI RAVARINO – In via Vaccara a Rami di Ravarino, un ritrovamento da parte di un cittadino ha lasciato di stucco i membri del gruppo “Sei di Ravarino se…”: una serie di copertoni abbandonati nel fosso. Sono dieci, ormai rovinati e inutilizzabili, buttati nel fosso invece di essere smaltiti come dovrebbero, come rifiuti speciali in discarica.

Il reato è già stato segnalato alla Polizia Locale.

Tanti gli interventi dei cittadini, tra cui uno esplicativo: “In passato ne abbiamo trovati ancora , in numero maggiore. E non li scaricano in un solo posto di solito. In passato abbiamo trovato ammassati , paraurti e batterie. Sono abusivi e si comportano di conseguenza. Mica vanno in discarica.” Il sospetto è che in zona sia all’opera un gommista abusivo, che lavora in nero e che lucra anche sui costi di smaltimento.

