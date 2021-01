Recuperato l’antico manoscritto che venne rubato dall’Abbazia di Nonantola

Un manoscritto redatto nel 1665 e sparito dall’archivio dell’Abbazia di Nonantola, in provincia di Modena, è ricomparso sul web, sul mercato antiquario, e per questo recuperato dai carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Bologna, che hanno proceduto al sequestro. A riportare la notizia è il Resto del Carlino.

Il manoscritto sarebbe il ‘Campione de’ Beni stabili dell’Augusta Abbazia di Nonantola e Seminario’, redatto da Andrea Martinelli ‘pubblico agrimensor modenese’. Il documento illustrerebbe patrimoni mobili ed immobili con il corredo di illustrazioni e mappe, si tratterebbe dunque di un ‘cabreo’.

Il 22 gennaio, venerdì, si terrà alle 11 proprio nell’Abbazia una cerimonia pubblica per la riconsegna del manoscritto recuperato. Saranno presenti all’evento il maggiore Giuseppe De Gori, comandante del nucleo carabinieri per la tutela del patrimonio di Bologna, l’arcivescovo Erio Castellucci, il priore dell’Abbazia don Alberto Zironi e il direttore dell’archivio abbaziale don Riccardo Fangarezzi. (Ansa)

