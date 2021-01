Ruba 70 pecore, 20 agnellini e 10 capre e le nasconde in un ovile tra Mirandola e Concordia

MIRANDOLA E CONCORDIA – Ruba 70 pecore, 20 agnellini e 10 capre e le nasconde in un ovile tra Mirandola e Concordia. Nella notte tra mercoledì e giovedì i Carabinieri della Compagnia di Carpi e della Stazione Carabinieri di Mirandola, all’esito di un’attività di indagine, hanno individuato e recuperato un centinaio di capi di bestiame nascosti all’interno di un ovile di Concordia, gestito da un tunisino, rubati domenica scorsa da un’azienda agricola della provincia di Mantova.

Si tratta di circa 70 pecore, 20 agnellini e 10 capre che, previa sfondamento della recinzione dell’azienda agricola, sono stati caricati e portati via.

I capi di bestiame sono stati restituiti al proprietario, mentre alcuni di loro, trovati macellati e stoccati in pessime condizioni igienico sanitarie, sono stati sottoposti a sequestro, così come l’ovile, in attesa che vengano svolti dai colleghi del NAS di Parma accertamenti finalizzati a verificare le responsabilità rispetto alla macellazione abusiva.

I due, padre e figlio, dovranno rispondere di ricettazione aggravata in concorso Il valore degli animali si aggira intorno ai 40.000 €.

