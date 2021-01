San Felice sul Panaro, ex Caserma Vigili del Fuoco “al palo” a causa della Mirandolexit

SAN FELICE SUL PANARO – Nota del gruppo Insieme per San Felice riguardo l’ex Caserma dei Vigili del Fuoco:

La progettazione e le scelte sulla ex Caserma dei Vigili del Fuoco sono al palo per colpa della cosiddetta “Mirandolexit”.

Questo è quanto ci è stato riportato dall’assessore alle opere pubbliche della giunta Goldoni Giorgio Bocchi nell’ultima seduta dell’anno in consiglio comunale.

Oltre a rimarcare la scelleratezza della scelta di Mirandola, che bloccherebbe la programmazione e la progettazione delle opere a San Felice, ci sentiamo inoltre di stigmatizzare il fatto che nulla sia ancora stato deciso e tutto sia completamente fermo da un anno e mezzo.

Dopo 19 mesi di tentennamenti e assenza di decisioni, ci è stato comunicato dalla giunta che la nuova destinazione d’uso scelta per l’ex caserma dei Vigili del Fuoco – acquistata dalla Provincia di Modena e per cui si è ottenuto un finanziamento di 800 mila € per riqualificarla – sarebbe per il nuovo presidio del corpo unico di Polizia Municipale, accantonando così l’ipotesi della sede per la scuola di musica Andreoli.

Una decisione che arriva senza nessun confronto e senza alcuna comunicazione alla cittadinanza, e che mette in luce l’ennesimo esempio di navigazione a vista e totale confusione di questa amministrazione per quanto riguarda la ricostruzione pubblica.