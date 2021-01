San Felice sul Panaro, proseguono le iniziative in occasione della Giornata della Memoria

SAN FELICE SUL PANARO – Proseguono a San Felice sul Panaro le iniziative organizzate da Comune e biblioteca “Campi-Costa Giani” in occasione della Giornata della Memoria. Venerdì 29 gennaio alle 20.45 il professor Francesco Maria Feltri parlerà di: “Operazione Barbarossa. L’invasione dell’Urss e gli inizi della soluzione finale”. L’appuntamento sarà visibile in streaming, o in un secondo tempo on demand, sulla piattaforma del Comune Civicam: https://sanfelicesulpanaro.civicam.it/

La biblioteca comunale “Campi- Costa Giani” ha inoltre predisposto nella propria sede una serie di letture sul tema della Shoah e un biblio corner allestito presso la scuola primaria Muratori.

Alla fine di gennaio si rinnova la memoria dei tragici avvenimenti del secolo ventesimo, da quando la legge 211 del 2000 ha sancito che “La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, “Giorno della Memoria”, al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico)”.

