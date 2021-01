San Prospero, offrono polizza assicurativa falsa e intascano più di 300 euro

Martedì pomeriggio, i carabinieri di San Prospero, al termine delle attività hanno denunciato alla procura della Repubblica un ventenne e un ventisettenne di origini campane.

I due sono ritenuti responsabili di una truffa in concorso poichè sarebbero riusciti ad ottenere la somma di 390 euro per la sottoscrizione di una falsa polizza assicurativa all’autovettura. Il tutto in danno di un sessantunenne del luogo.

