Simona Fanelli, direttrice AC Modena: “Anno difficile, gli utenti la nostra priorità”

Simona Fanelli, dal marzo dello scorso anno direttrice di AC Modena, ha fatto un punto della situazione sui suoi primi mesi in AC (Automobile Club), caratterizzati dall’emergenza Covid-19:

“Per noi tutti ha rivestito un ruolo importante “esserci”, poter dare una risposta ai tanti utenti, spesso anziani, che si sono recati presso i nostri uffici in questi mesi, rivelando una necessità di contatti umani che, anche la semplice presenza di una persona pronta ad ascoltarli allo sportello, è riuscita a soddisfare. In quanto servizio pubblico, abbiamo potuto contribuire a mantenere, nel nostro piccolo, una parvenza di normalità, che si è dimostrata rassicurante. Abbiamo deciso di attivare il servizio di “guardiola” presso la nostra sede, ritenendo che fosse importante, nella situazione emergenziale, individuare una persona dedicata ad accogliere l’utenza, con tutte le dovute cautele e nel rispetto delle misure di sicurezza, per monitorare gli accessi, dare le spiegazioni richieste, rassicurare il pubblico. Questa iniziativa è risultata così apprezzata dai nostri clienti che abbiamo deciso di mantenere stabilmente la postazione. L’emergenza non è ancora, purtroppo, alle spalle, ma dobbiamo guardare avanti, e AC Modena ha numerosi ed importanti progetti per l’anno 2021. In un anno così difficile AC Modena si è posizionata tra le prime 4 AC nazionali a livello di performance, la sede di Carpi è stata inoltre nuovamente eletta per il terzo anno consecutivo come miglior delegazione tra 1500 sedi, in queste 1500 totali abbiamo 10 sedi modenesi nelle prime 100 posizioni, un risultato straordinario. Nel corso del 2020 non è stato difficile individuare anche un’altra priorità da perseguire nello svolgimento della nostra attività: tutelare la sicurezza di tutto il personale e della nostra utenza. Abbiamo cercato di garantire condizioni di lavoro che potessero consentire a tutti i nostri collaboratori di recarsi in ufficio con la serenità compatibile con il momento terribile che abbiamo vissuto. Nell’ambito di pochissimi giorni ci siamo attivati e abbiamo procurato tutto il necessario per dare concreta attuazione alle misure di sicurezza richieste dalla normativa, in continuo divenire. I risultati ottenuti sono derivati da scambi e confronti costanti con il nostro Consiglio Direttivo, con l’Amministratore Unico di Aciservice, sempre compatti e presenti, e con tutti i collaboratori AC Modena e Aciservice, che ringrazio per la disponibilità e professionalità dimostrata”