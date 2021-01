Sorpresi in giro dai Carabinieri in violazione delle norme anticontagio, per non farsi sanzionare fuggono e si schiantano con l’auto.

Nella notte di Capodanno alle 2:30, a Pavullo nel Frignano, i carabinieri sono intervenuti a seguito di una segnalazione di un’autovettura finita fuori strada abbattendo una recinzione. Nell’accingersi a raggiungere il luogo dell’intervento, i militari si sono imbattuti in una autovettura Volkswagen con a bordo quattro persone, il cui conducente, alla vista della macchina dei carabinieri, si è dato a precipitosa fuga.

Giunto in via Marchiani, all’intersezione semaforica di via Magni, il conducente ha perso il controllo del mezzo finendo la propria corsa contro il palo del semaforo.

I quattro inizialmente si sono allontanati in fuga a piedi ma tre di questi sono stati rintracciati dai carabinieri e identificati. Erano tre giovani stranieri di origini marocchine, rispettivamente di 20, 21 e 24 anni. Provenienti dal reggiano, erano andati in giro in violazione delle norme in vigore. I tre giovani sono stati sanzionati

Nel corso dei posti di controllo predisposti nell’ambito della provincia, per il rispetto delle norme che limitano la mobilità in questi giorni festivi, I carabinieri di Carpi hanno controllato e sanzionato un cittadino pakistano ventunenne, trovato in giro alle quattro del mattino a bordo della propria autovettura, senza un giustificato motivo.

