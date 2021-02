21 febbraio, proposto minuto di silenzio per ricordare le vittime della pandemia

La Fondazione Ermanno Gorrieri per gli studi sociali, il Centro culturale Francesco Luigi Ferrari e la Fondazione Sias hanno inviato al Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini una lettera, pubblicata di seguito, con la quale in attesa che il Senato approvi in via definitiva la legge per l’istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della epidemia di Coronavirus, propongono per il prossimo 21 febbraio un momento che coinvolga tutti i cittadini della Regione con un minuto di silenzio alle ore 12 per commemorare le vittime della pandemia e contemporaneamente ringraziare i tanti cittadini e professionisti che in questi mesi difficili hanno operato e ancora sono chiamati ad operare con impegno e sacrificio personale per contrastare il virus e prendersi cura dei contagiati. E anche per ricordare le tante storie silenziose di impegno e di sacrificio personale che sono avvenute nel corso della pandemia e che meriterebbero di essere portate ad esempio per rafforzare la cultura della cittadinanza attiva e il senso di unità della nostra comunità.

Di seguito, la lettera al presidente Bonaccini:

“Signor Presidente,presso il Senato italiano è in attesa di approvazione definitiva un progetto di legge per la istituzione della “Giornata nazionale in memoria delle vittime della epidemia di Coronavirus”. Crediamo che questo importante progetto sia espressione del sentimento popolare italiano. Siamo pertanto a chiederLe, a fronte anche della sensibilità da Lei sempre mostrata, di assumere un impegno personale e come Presidente della Conferenza delle Regioni, per segnalare al Senato l’urgenza della sua approvazione.

Il prossimo 21 febbraio 2021 decorrerà un anno esatto dalla individuazione del primo caso di Covid 19 nel nostro Paese. Vi è in tutti la consapevolezza che l’attuale situazione sanitaria ci impedisce di promuovere programmi ed iniziative pubbliche finalizzate al ricordo di quanto avvenuto in questa stagione. Tuttavia in attesa dell’approvazione della legge siamo a proporLe, per quest’anno, che la Regione Emilia Romagna si faccia promotrice di una iniziativa che coinvolga tutti i cittadini emiliano-romagnoli. Le proponiamo di indire per la giornata di domenica 21 febbraio, alle ore 12, un minuto di silenzio. Il tempo in cui ciascuno potrà commemorare le migliaia di vittime della pandemia e, contemporaneamente, ringraziare i tanti cittadini e professionisti che in questi mesi difficili hanno operato e ancora sono chiamati ad operare con impegno e con sacrificio personale, per contrastare il virus o per prendersi cura dei contagiati: personale socio-sanitario, ricercatori scientifici, personale delle forze dell’ordine, delle forze armate e volontari. Riteniamo che la drammatica scomparsa, spesso silenziosa e lontana dall’affetto dei propri cari, di decine di migliaia di nostri concittadini, che appartenevano a quella generazione ispirata al valore del bene comune, abbia segnato profondamente noi tutti e meriti questo simbolico atto collettivo di ricordo e di vicinanza alle loro famiglie. Altresì, riteniamo sia doveroso esprimere attraverso tale giornata un ringraziamento duraturo

alle migliaia di persone che si sono impegnate per gestire ed affrontare questa complessa epidemia, a partire

naturalmente dai numerosi medici e sanitari che hanno dato la loro vita per curare i loro concittadini.

La proposta è avanzata dagli amici della Fondazione Ermanno Gorrieri, della Fondazione Sias e del Centro Culturale Francesco Luigi Ferrari di Modena, che da diversi decenni sono impegnati negli studi sociali e nella divulgazione culturale, in particolare sui temi della qualità della vita delle persone e delle famiglie, delle politiche pubbliche e del welfare e operano da sempre, in senso democratico e antifascista, sulla scena politica, sociale e culturale modenese, italiana ed europea. Siamo mossi pertanto dal solo spirito di animazione sociale e culturale che contraddistingue la nostra mission. Fiduciosi che questa proposta potrà incontrare il Suo interesse e la Sua sensibilità, siamo a pregarLa cortesemente di volersi attivare, se lo riterrà, per quanto possibile, nell’ambito delle Sue alte funzioni istituzionali, perché possa trovare rapida accoglienza e positivo sviluppo, nelle forme e nelle sedi appropriate. Da parte nostra, faremo quanto possibile – perché la proposta possa essere presa in considerazione e presentata nei prossimi giorni sui mezzi di comunicazione e presso le realtà istituzionali, politiche e sociali del nostro territorio. Con l’occasione ci è gradito porgerLe distinti saluti.

Modena, 26 gennaio 2021

Fondazione Ermanno Gorrieri per gli studi sociali

Centro F.L. Ferrari

Fondazione Sias