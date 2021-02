Accoltella un uomo davanti alla stazione: arrestato 49enne

MODENA – Come reso noto tramite un comunicato stampa, i militari del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza, in servizio di pattugliamento nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure” presso la stazione ferroviaria di Modena, intorno alle ore 21.00 del 14 febbraio scorso, sono intervenuti in piazza Dante nel corso di una violenta lite tra due uomini, riuscendo a dividerli. Uno dei due soggetti, con un coltello a serramanico in mano, ha tentato di scappare, ma è stato bloccato, con non poca difficoltà, una volta raggiunta la banchina del 1° binario. Durante la colluttazione l’aggressore ha perso il coltello ancora insanguinato. Nel frattempo, allertate dagli stessi militari tramite NUE, sono intervenute in ausilio Squadra Volante e Squadra Mobile, che hanno proceduto al suo arresto.

L’altro uomo, un cittadino ghanese, raggiunto al ventre, ad una gamba e ad un braccio da diversi fendenti, è rimasto riverso a terra semincosciente; subito soccorso e stato trasportato da personale del 118 presso l’Ospedale di Baggiovara. All’esterno della stazione ferroviaria, si è poi formato un campanello di persone che hanno iniziato a discutere animatamente sui fatti appena accaduti; solo l’intervento della Polizia ha permesso di gestire la situazione prima che potesse degenerare in uno scontro fisico. Gli ulteriori immediati accertamenti della Squadra Mobile e l’analisi dei fotogrammi della video sorveglianza hanno permesso di ricostruire l’accaduto in maniera alquanto verosimile.

Di fatto, al culmine della lite tra i due, il 49enne ha estratto un coltello a serramanico colpendo l’avversario in maniera reiterata, come poi confermato dal medico del pronto soccorso, prima dell’intervento dei due militari. Il 49enne italiano, gravato da precedenti di Polizia, è stato tratto in arresto per tentato omicidio e associato alla locale Casa circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il Questore di Modena Maurizio Agricola, congratulandosi con tutto il personale intervenuto, si compiace per l’efficacia del dispositivo “Strade Sicure”, che ancora una volta ha dato concreta conferma di una collaudata sinergia operativa tra Polizia di Stato ed Esercito Italiano.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017