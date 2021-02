Aimag, posticipata la scadenza delle fatture del servizio rifiuti

AIMAG informa i cittadini di tutto il territorio servito che, a causa di problemi tecnici, le fatture relative al servizio rifiuti sono in consegna a domicilio con alcuni giorni di ritardo e che quindi si potranno pagare, senza interessi di mora, fino al 26 febbraio anziché per la data indicata in fattura. Avere un numero maggiore di giorni a disposizione per effettuare il pagamento favorisce inoltre di organizzare al meglio gli spostamenti in relazione ai limiti per l’attuale contesto emergenziale. A tal proposito teniamo a ricordare che il pagamento delle fatture, oltre ai canali tradizionali (uffici postali, sportelli bancari, punti SisalPay, casse di Coop Alleanza 3.0), si può effettuare anche attraverso i canali digitali, comodi e sicuri, con carta di credito/My Bank/Pago PA entrando “Area Personale” del sito AIMAG oppure tramite bonifico da home banking.

Per informazioni: https://www.aimag.it/rifiuti/pagamento-bollette-rifiuti/

