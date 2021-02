Aiuti alle imprese, Bargi (Lega ER): “Bocciatura maggioranza è occasione perduta per il territorio”

“Un’occasione perduta a svantaggio di tutto il territorio emiliano-romagnolo”. Così il consigliere regionale della Lega, Stefano Bargi, attraverso una nota stampa, commenta la bocciatura del Progetto di legge presentato dal Carroccio da parte della maggioranza dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.

“Ormai è evidente che l’UE non prevede risorse a sostegno delle aziende massacrate dalle continue chiusure e dalla politica delle zone a colori, così come è evidente che toccherà allo Stato centrale ed alle sue diramazioni territoriali farsi carico della ripartenza del sistema produttivo italiano. Peccato che la maggioranza non abbia compreso la situazione ed abbia bocciato un progetto di legge che, invece, avrebbe dato risposte concrete e precise a tutto il nostro territorio” aggiunge Bargi.

La proposta leghista prevedeva un contributo su tre anni a favore delle imprese, specie del comparto servizi, costrette dalla pandemia a ridurre drasticamente la loro attività.

“Il modello che proponevamo – spiega il consigliere – è quello che la nostra Regione ha messo a punto lo scorso anno nei confronti delle imprese che avevano previsto investimenti nelle zone montane. La leva era la medesima: quella del ristoro tarato sull’Irap che avrebbe consentito alle imprese di ripartire con un significativo sgravio fiscale. Non si sarebbe trattato di un intervento una tantum, quanto di un aiuto almeno triennale, arco temporale necessario per accompagnare le attività nel recupero di quanto perso e nella impostazione di nuovi modelli di business. Riteniamo infatti che gli imprenditori che vogliono ripartire necessitino di un affiancamento sul medio periodo e ripartire facendo leva sull’Irap, che è la più odiosa tra le tasse, ci sembrava una proposta non solo ragionevole ma anche di buon senso” conclude Bargi.

