Artisti modenesi espongono opere sui taxi di Cotamo

Una mostra di artisti contemporanei va in giro sui taxi a Modena, dando vita a una piccola esposizione d’arte “mobile”. Si chiama “Expotaxi”, come si legge in una nota del Comune di Modena, l’iniziativa promossa da Tcom in collaborazione con Cna Modena col patrocinio del Comune, nata grazie al sostegno e alla disponibilità dei tassisti modenesi associati al consorzio Radiotaxi Cotamo. Gli artisti coinvolti sono Andrea Chiesi, Pier Lanzillotta, Marino Neri, Beatrice Pucci e Cinzia Ascari. L’iniziativa si propone come una “mostra collettiva” di artisti modenesi, di nascita o di adozione, che hanno condiviso il desiderio di portare le loro opere in “strada” utilizzando i taxi come una tela su cui esporre e sviluppare idee creative accessibili a tutti, in un momento in cui le lunghe chiusure dei luoghi della cultura hanno creato un vuoto, ma anche bisogno diffuso di bellezza. Oggi, mercoledì 3 febbraio, è stato allestito un set fotografico per “immortalare” i taxi su cui hanno esposto gli artisti. Alcuni di loro erano presenti al set, insieme con l’assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi e il presidente di Cotamo Mirco Venturelli. L’intenzione dei promotori è di replicare e rendere continuativa l’esperienza, coinvolgendo anche altri artisti e altri linguaggi e stili creativi.

Di seguito, alcune fotografie delle opere d’arte “mobile” realizzate dagli artisti modenesi:

