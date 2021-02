Cavezzo, tutti pazzi per il Carnevale con la Pro Loco Cavezzese

CAVEZZO – Se le restrizioni per il Coronavirus impongono di evitare gli assembramenti e quindi niente festa di Carnevale in piazza, c’è chi trova modo di divertirsi anche in altro modo. Ecco l’idea che è venuta a Cavezzo, dove la Pro Loco cavezzese ha pensato di raccogliere le foto di chi si è vestito in maschera.

La Pro Loco nasce, grazie alla volontà e all’entusiasmo di un gruppo di cittadini, uniti dalla passione per il proprio paese, con l’obiettivo di creare iniziative di interesse turistico, ricreativo, sportivo e culturale a carattere locale. Sulle loro pagine social hanno mostrato in una gallery tutto quello che hanno realizzato:

