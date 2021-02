Ciclabile del Sole in centro a Mirandola, su viale Gramsci si riduce la velocità delle auto

Ciclabile del Sole in centro a Mirandola, il progetto cozza contro le dimensioni di viale Gramsci. E l’idea è quella di ridurre la velocità delle auto. E’ quanto spiega l’assessora Antonella Canossa, al termine dei sopralluoghi tecnici per la progettazione della prosecuzione della Ciclovia del Sole dalla stazione FS di Cividale verso il centro citta.

La sezione richiesta è di 2,50 metri minimo per i due sensi di marcia: questo “rappresenta un forte vincolo per la sua realizzazione in viale Gramsci – spiega l’assessora- La ciclabile esistente ha larghezza inferiore e sono presenti alberature su ambo i lati. Si cercherà di integrare tutto, per avere come risultato anche una riqualificazione complessiva ed una riduzione della velocità delle auto”.