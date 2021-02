Concordia, addio a Cesare Leonardi, architetto del cimitero cittadino

Nella giornata di ieri è scomparso all’età di 86 anni l’architetto modenese Cesare Leonardi, che assieme alla compagna Franca Stagi ha progettato l’ampliamento del cimitero di Concordia realizzato tra il 1972 e il 1979.Ci lascia un grande architetto che, assieme a Franca Stagi, è stato una figura di spicco dell’architettura contemporanea italiana. Alcuni loro oggetti di design fanno parte delle collezioni permanenti dei più importanti musei del mondo mentre nell’ambito del paesaggio Leonardi e Stagi sono noti come autori de “L’Architettura degli Alberi”, manuale di riferimento per generazioni di architetti, paesaggisti e botanici. Il cimitero di Concordia è emblematico della ricerca dei due architetti volta a concepire infrastrutture pubbliche a partire dalla presenza degli alberi. Il cimitero di Concordia è un modello di spazio pubblico “a misura d’uomo” punto di riferimento per tanti architetti grazie alla suggestiva esperienza spaziale che offre la fitta trama di percorsi e scorci diagonali che inquadrano gli alberi. Un luogo che interpreta il tema ineluttabile della morte attraverso una architettura vitale, scandita dalla presenza della natura, dal ritmo tra pieni e vuoti, dall’alternanza tra luce e ombra. L’opera di Cesare Leonardi e Franca Stagi è stata meta delle giornate FAI d’autunno del 2019, e in quell’occasione tanti concordiesi hanno potuto apprezzare l’idea progettuale alla base di un’opera unica nel suo genere che ha un importante valore storico e documentale. Alla famiglia di Cesare Leonardi e ai suoi cari vanno le più sentite condoglianze dell’Amministrazione comunale.