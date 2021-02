Concordia, si terranno venerdì 19 febbraio i funerali di Alan Fava

Si terranno venerdì 19 febbraio, partendo dalla Casa del Commiato “Domus Mirandola”, in viale Gramsci, a Mirandola, i funerali di Alan Fava, scomparso domenica scorsa, vittima di un incidente alla guida della propria auto . A dare l’annuncio sono la mamma di Alan, Orazia, il papà Gianni, la piccola figlia Marta con la mamma Serena, il fratello di Alan, Mattia, e la nonna Linda, lo zio Davide, i cugini Emanuele, Angelica, Nicholas e Michael, unitamente agli amici di Alan.

La famiglia ricorda, inoltre, che, per chiunque volesse partecipare al dolore per la perdita di Alan, è stata aperta una raccolta fondi che verrà destinata alla piccola Marta (Intestazione *IN MEMORIA DI ALAN Iban IT 71 O 05387 56740 0000 999 999 99 Casuale “Erogazione liberale in memoria di Alan”).