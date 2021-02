Covid, Cisl aderisce alla Giornata della riconoscenza e del ricordo

La Cisl Emilia Centrale aderisce alla Giornata della riconoscenza e del ricordo in memoria delle persone scomparse a causa della pandemia, in programma a Modena domenica 21 febbraio, a un anno esatto dalla scoperta del primo caso di Covid-19 in Italia.

“Aderiamo a questa iniziativa, ideata dalla Fondazione Ermanno Gorrieri, dal centro culturale Francesco Luigi Ferrari e dalla Fondazione Sias – dichiara il segretario generale della Cisl Emilia Centrale William Ballotta – È doveroso commemorare le vittime del Covid e ringraziare le persone che sono in prima linea nel contrasto al coronavirus e lo saranno ancora a lungo.

Nello stesso tempo ribadiamo l’importanza del vaccino, al quale nessuno deve sottrarsi”.

La Cisl ricorda che domenica 21 febbraio alle 18:00 in duomo a Modena l’Arcivescovo mons. Erio Castellucci presiederà una messa in suffragio per le persone scomparse a causa della pandemia e in ringraziamento di chi – operatori sanitari o semplici cittadini – in questi mesi difficili ha operato e ancora è chiamato a operare per contrastare il virus e prendersi cura dei contagiati.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017