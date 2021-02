Finale Emilia, Auditorium in viale Rinascita: per la Sinistra “Opera inutile e dannosa”

Come Consiglieri Comunali di opposizione abbiamo provato in tutti i modi a far capire a Palazzi, ai suoi assessori e anche ai consiglieri di maggioranza quanto questo auditorium sia in realtà un’operazione di facciata, fatta per propaganda elettorale, che non risponde a nessun reale bisogno e che si rivelerà un danno economico e sociale per tutta la nostra comunità.