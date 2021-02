Giornata dei calzini spaiati, operatori del “Ramazzini” e bambini di Bomporto e Nonantola celebrano diversità e inclusione

CARPI – Venerdì 5 febbraio, in occasione della Giornata dei calzini spaiati, una lodevole iniziativa per sensibilizzare sui temi della diversità e favorire l’inclusione, anche gli operatori sanitari dell’Unità di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Ramazzini di Carpi hanno deciso di celebrarla. Di seguito una foto, pubblicata sul profilo Facebook dell’Azienda Usl di Modena:

Cambiare lo sguardo nei confronti della diversità, per scoprirne la ricchezza e la bellezza. Oggi è stata la giornata dei Calzini Spaiati a Bastiglia, Bomporto, Nonantola e Ravarino, iniziativa nata in una scuola primaria di Terzo di Aquileia, in Friuli- Venezia Giulia, raccolta dai servizi educativi e scolastici del territorio.

Una giornata per riflettere e sensibilizzare sulla diversità, attraverso gesti piccoli e fortemente simbolici come quello di indossare calzini spaiati o appendere i calzini nelle scuole, ma declinata anche con letture animate, canzoni e giochi ludico-motori dedicati al tema.

La proposta, rilanciata dalla responsabile dei Servizi scolastici Sandra Pivetti, ha ricevuto l’adesione di tutti i servizi nido del territorio (“La Locomotiva” a Bastiglia, “Peter Pan” e “Micronido Miro” a Bomporto, “Don Beccari” e “Piccolo Principe” a Nonantola e “Girasole” a Ravarino), che hanno dedicato vari momenti della giornata all’argomento ed è stata sostenuta dagli operatori stessi, che si sono prestati indossando calzini di colori differenti, per ribadire in modo divertente e allo stesso tempo efficace il valore della diversità.

Di seguito, alcune foto: