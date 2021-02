Good Morning Secchia, i problemi del fiume affrontati attraverso un format ironico

Il Pool Comitati, che raggruppa diverse organizzazioni attente alle tematiche legate all’ambiente, al cambiamento climatico e, in particolare, relative al fiume Secchia, tra cui ArginiaMO, Secchia, Salute Ambiente Campogalliano e Respiriamo Aria Pulita, ha diffuso su YouTube un nuovo episodio di Good Morning Secchia, format che, simulando il servizio di un inviato sul posto che racconti gli ultimi avvenimenti legati al fiume Secchia, in chiave ironica tratta in realtà temi molto seri.

Di seguito, l’ultimo video, pubblicato in seguito alla recente piena della fine di gennaio:



